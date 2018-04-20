تيزي وزو على أبواب إنجاز أكبر سوق في إفريقيا

من المنتظر أن يتم في ولاية تيزي وزو انجاز أضخم و أكبر سوق للجملة على مستوى الافريقي على الإطلاق

وسيتم اختيار قطعة الأرض التي تحتضن المشروع في اقرب الآجال في انتظار قرارات الولاية من اجل تخصيص قطعة أرضية لاحتضانه حسب تصريحات المنسق الولائي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين ورئيس تجمع تجار الجملة من أجل التنمية جبار سمير. وأضاف المتحدث أن هذا المشروع الضخم الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإفريقي عرف مساهمة مالية من قبل تجار الولاية بمبلغ مالي معتبر يبلغ إلى حد الساعة 40 مليون دج وعن فائدة بناء هذا المشروع أوضح المتحدث عن الفائدة المرجوة من هذا السوق قبل كل شيئ هوخلق 5000 منصب شغل مباشر و5 آلاف غير مباشر.

كما سيحتضن المشروع إلى جانب إنجاز مربعات البيع بالجملة سيتم إنجاز مرافق خدماتية أخرى بما في ذلك فندق مسجد فروع بنكية وتأمينات تمكن من إضفاء الشفافية على كل المعاملات التجارية التي تتم فيه كما سيعمل تجمع تجار الجملة من اجل التنمية على توفير كل الإمكانيات بالتنسيق مع البنوك من إلى الظفر بهذا الإنجاز.