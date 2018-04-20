سرار : شباب قسنطينة فريق متواضع و أستغرب كيف هو رائد البطولة

فتح رئيس الديركتوار المُسير لنادي إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار النار على حكم لقاء فريقه الإتحاد ضد شباب قسنطينة الذي إنتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وقال سرار في تصريح للإذاعة الوطنية بعد اللقاء:”الحكم بوزرار أثبت أن اللقاء كبير عليه وإستعمل سياسة الكيل بمكيالين في تسيير المُباراة”.

“لدي الخبرة في كرة القدم الجزائرية وأعلم أن في مثل هذه المباريات يُصاب الحكم بالخوف لذلك ينحاز للفريق المحلي”.

“كنت أمتدح السياسي منذ بداية الموسم لكن اليوم كنا قادرين على الفوز عليهم بسهولة كبيرة وأنا مُتفاجئ من مردودهم المتواضع”.