أجواء صيفية حارة هذا الأسبوع

توقعت الأرصاد الجوية، إرتفاعاً محسوسا في درجات الحرارة في المناطق الوسطى والغربية هذا الأسبوع.

وسيكون الموعد مع موجة حر شديدة بدايةً من هذا السبت.

وحسب الأرصاد الجوية، ستصل الحرارة ذروتها يوم الأربعاء، وستتراوح ما بين 22 و 30 درجة في المناطق الساحلية والوسطى.

وستكون الأجواء بداية الأسبوع مشمسة مع بعض السحب العابرة، حيث ستصل درجة الحرارة في العاصمة 24 درجة، وهران 25 درجة، عنابة 22 درجة.

وستكون المدن الداخلية، أكثرا حراً، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و31 درجة، لتصل في أقصى الجنوب إلى 37 درجة.

وستكون الحرارة في تندوف بواقع 28 درجة، تمنراست 32 درجة، أدرار و عين صالح 36 درجة.