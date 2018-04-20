الشيخ سنيقرة : حملات المقاطعة لاتجوز ... و الدعاء كفيل بخفض الأسعار
أفتى الشيخ السلفي لزهر سنيقرة، اليوم الخميس، بحُرمة حملات المقاطعة كشعار : خليها تصدي و خليه يعوم
قائلا أنّ حلّ مشكل غلاء الأسعار يكون بالدعاء والتوبة وليس بالمقاطعة، رابطا بذلك غلاء الأسعار و “انتشار الذنوب”.
وأضاف: “الناس ليسوا ملزمين مثلا أن يشتروا أنواعا من السيارات، كما أنَّهم ليسوا ملزمين أن يشتروا أنواعا وأصنافا من البضائع.”
ليستطرد: “هذا ليس بلازم وبالتالي مثل هذه الأمور المتعلقة بأسعار النَّاس تخضع لما يعرف بـ«العرض والطلب» في أسواق الناس.”
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