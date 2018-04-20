انقلاب حافلة أطفال بتلمسان

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينهم 9 أطفال صغار كلهم بنات و مؤطّرتين إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم في رحلة بتلمسان.وحسب مصادر النهار، فإن الحادث وقع في منتصف النهار عند مفترق الطرق المؤدي بين تلمسان وبني سنوس وسبدو.

ونشير أن الحافلة كانت تقل حوالي 40 شخصا بين أطفال ومؤطرين كانو في رحلة نظمتها إحدى الجمعيات لفائدة الأطفال،

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى سبدو لتلقي العلاج.