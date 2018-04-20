بالفيديو / معوش : الانقلاب على زطشي يطبخ في الخفاء قبل الجمعية العامة

عبّر عضو المكتب الفيدرالي للفاف ، محمد معوش، عن تخوفه من الأجواء المشحونة التي تسبق، انعقاد أشغال الجمعية العامة للفاف، بالنظر لما يثار من كلام مؤخرا.

وصرح محمد معوش لتلفزيون “النهار”: “الأوضاع لا تسر، عشية انعقاد الجمعية العامة للفاف، بالنظر للحديث الكثير الذي يدور حول هذه الجمعية”.

وأضاف: “زطشي لا يمكنه القيام بأي شيء لوحده، يجب تظافر جهود الجميع ومساعدة رئيس الفاف،خدمة لكرة القدم الجزائرية”.

وتابع محمد معوش: “يجب تظافر على كل الفاعلين في كرة القدم الجزائرية من مسيرين لاعبين ورؤساء رابطات إظهار حس المسؤولية”.