الجيش الجزائري يلقي القبض على 3 إرهابيين شرق البلاد

تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي من القبض على 3 إرهابيين في زيامة بولاية جيجل.

ويتعلق الأمر بكل من:

– الإرهابي الخطير “هـ.عبد الحكيم” و المعروف بإسم “عبد النصير جمال” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

– الإرهابي “م. محمد أرزقي” المكنى “عمي السعيد ” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002؛

– الإرهابي “ع. هشام” المكنى “معاذ” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017.

العملية مكنت من إسترجاع كلاشنيكوف، 5 مخازن و155 طلقة، نظارة ميدان و3 هواتف نقالة.

ويشار إلى أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة.