عرض تاريخي من مانشستر سيتي لضم رياض محرز

رفع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضه للتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي إلى 65 مليون جنيه إسترليني.

وتقدم بيب غوارديولا المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعرضين سابقين لضم محرز في جانفي الماضي لكن ليستر رفض الاستغناء عن لاعب الوسط البالغ عمره 27 عامًا.

ورغم زيادة العرض المادي لسيتي إلا أن مسؤولي ليستر رفضوا الاستغناء عن اللاعب بأقل من 85 مليون استرليني.

ويتبقى في عقد لاعب وسط لوهافر الفرنسي السابق مع ليستر عامان، لكن غوارديولا يصر على ضم محرز في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل الذي يأمل فيه أن ينافس بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.