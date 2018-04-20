الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تكشف عن تاريخ إنتخاب رئيس جديد للرابطة

تُجرى انتخابات رئاسة رابطة الكرة المحترفة في تاريخ لا يتجاوز الـ 15 من جوان المقبل، كما جاء في اجتماع للمكتب الفيدرالي للإتحادية الجزائرية بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الخميس الماضي.

وقبل ذلك في الـ 15 من ماي المقبل، يُصادق على اللوائح والقانون الداخلي الجديدَين، ثم تُعقد الجمعية العامة العادية لِرابطة الكرة المحترفة، وتُشكّل خلالها اللجنة

الإنتخابية ولجنة الطعون، لِدراسة ملفات المترشحين لِرئاسة رابطة الكرة المحترفة.

ويعني هذا التاريخ أن الجمعية العامة الإنتخابية لِرابطة الكرة المحترفة، تُجرى في شهر رمضان الفضيل المقبل.

وكانت الفاف قد سحبت مُؤخّرا الثقة من محفوظ قرباج، رئيس رابطة الكرة المحترفة، وحلّت هيئته. ونصبّت بِالمقابل لجنة مُديرة مُؤقّتة، تتولّى تسيير شؤون البطولة

الوطنية بِقسمَيها الأول والثاني، ريثما يُعيّن خليفة قرباج