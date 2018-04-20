شبان يجهزون طائرات ورقية محملة بزجاجات حارقة لإطلاقها عبر الحدود

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، صبيحة اليوم للخروج رابع جمعة من مسيرة العودة الكبرى، وسط دعوات إلى استخدام الطائرات الورقية، في أحدث أشكال الاحتجاج ضد الكيان الصهيوني

وأطلقت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اسم "جمعة الشهداء والأسرى" على مسيرة هذه الجمعة، تزامنا مع حلول يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 من أفريل من كل عام.

كما دعا ناشطون فلسطينيون إلى إطلاق الطائرات الورقية محملة بزجاجات حارقة لإطلاقها عبر الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة في هذا اليوم، بعد أن استخدموها في الأيام الماضية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتطالب المسيرة بعودة الفلسطينيين لمنازلهم التي هٌجروا منها في حرب عام 1948، وباتت حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة الرابعة في الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن تنتهي في السابعة مساءً.