ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا محسوسا يصل إلى 32 درجة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى ابتداءً من يوم الأحد القادم 22 أفريل 2018.

وستتراوح درجات الحرارة بالولايات الشمالية ما بين 19 و26 درجة ومن 26 إلى 41 درجة في الجنوب الجزائري.

وبحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الارتفاع سيكون تدريجيا على المناطق الشمالية، في حين أن الولايات الداخلية والهضاب العليا و الاوراس ستشهد أجواء غائمة و شبه رعدية.

كما ستكون الأجواء مغشاة مروفقة بأمطار وزوابع رملية على الجنوب الغربي كتندوف وبشار .