بعد 22 عاما .. فينغر يغادر أرسنال

أعلن الفرنسي “أرسين فينغر”، مدرب أرسنال الإنجليزي نهاية مسيرته مع النادي ، بعد أن أشرف على تدريب أرسنال لمدة 22 سنة كاملة.

وجاء هذا القرار صادما للجميع، بما فيهم مشجعي “الغانرز” الذين لم يصدقوا هذه الخرجة للمدرب الأسطوري للنادي الإنجليزي.

وصرح فينغر عبر الموقع الرسمي للفريق: “بعد تفكير عميق، هذه اللحظة المناسبة لإعلان رحيلي عن النادي”.

وأضاف:”لقد أشرفت على هذا النادي بكل تفاني وبكل حب، أشكر الجميع على دعمهم لي طوال السنوات التي قضيتها هنا”.

وتابع: “أشكر اللاعبين وأشكر الطاقم الفني والإداري والجميع، وأطلب من الجمهور أن يدعم الفريق حتى النهاية”.

وختم كلامه: “لكل جماهير أرسنال، حافظوا على تقاليد النادي وسأبقى وفيا دائما وأبدا”.