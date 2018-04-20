اكتشاف صخور نقش عليها آيات قرآنية بالسعودية

نشرت وسائل إعلام سعودية صورا، قالت أنها لمنحوتات أثرية قديمة، من بينها آيات قرآنية كريمة نقشت على أحد الصخور ، عثر عليها حديثا في منطقة عسير.

وبحسب صحيفة "سبق" الالكترونية فإن مواطنا سعوديا اكتشف "بالصدفة موقعًا أثريا قديما شرق منطقة عسير، لعدد من الأحجار والصخور، بها نقوش وخط مكتوب من دون نقاط لآيات قرآنية، إضافة إلى نقوش ورسوم أخرى".

ولفت المواطن السعودي إلى أن "طول الحجر نحو مترين وعرضه متر ونصف المتر، والخط مكتوب من دون نقط، ويبدأ بالبسملة ثم سورة الإخلاص، ثم آية الناس"، مطالبا الجهات المختصة بالمحافظة على مثل هذه الآثار.