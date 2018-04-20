مسلسل الخاوة يفوز بجائزة أحسن عمل درامي مغاربي لسنة 2017

تمكن المسلسل الجزائري “الخاوة” من الحصول على جائزة “موريكس دور” بجائزة أحسن و أفضل مسلسل درامي مغاربي للعام 2017.

هذا واستلم الجائزة المنتج المنفذ للعمل، عماد هنودة، ممثلا عن شركة “ويلكوم”.

الجائزة قدمتها كل من الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة والممثلة اللبنانية كارمن لبسفي حفل بـ”كازينو لبنان”بالعاصمة بيروت، بحضور ألمع نجوم الفن في العالم العربي.

للإشارة، قالت كارمن لبس خلال تسليم الجائزة أنها سعيدة لمشاركتها في الجزء الثاني لمسلسل “الخاوة” الذي سيبث في رمضان 2018.