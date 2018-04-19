مصر ستصبح إسرائيل في 2020

نشرت قناة صدى البلد المصرية عبر قناتها ، مقطع فيديو، يظهر الخريطة التي أثارت غضب مسؤول مصري ، خلال أشغال المنتدى الإفريقي لمهارات الشباب المقام في تونس ، بعد أن وضعت اسم إسرائيل على خريطة مصر .

ويظهر مقطع الفيديو رفض الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، لعرض خريطة لمصر من أحد المشاركين في المؤتمر من جنوب إفريقيا ، مكتوب عليها أن بلاده "ستُصبح إسرائيل في العام 2020".

وهدد المسؤول المصري بالانسحاب من المؤتمر، إذا لم يتم حذف اسم إسرائيل من موقع بلاده على خريطة ساخرة للقارة الإفريقية حرّفت أسماء عدّة دول من بينها الجزائر التي كتب عليها اسم "tangerinea" في ما يبدو إشارة لأحد أصناف فاكهة البرتقال التي تشتهر بزراعتها.

كما تمّ تغيير اسم موريتانيا على الخريطة إلى "ماريخوانيا" ، مع الاحتفاظ بالتسمية الأصلية للصحراء الغربية .