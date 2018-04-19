بالفيديو : إرتفاع جنوني لأسعار السردين

عرفت أسعار السمك خلال هذه الايام إرتفاع قياسي حيث وصل سعر الكيلو الواحد من السردين 900 دج وهو الامر الذي إستنكره المواطن .

المواطن شهد ميناء بوهارون إرتفاع في سعر السردين الذي تجاوز عتبة900 دج والجمبري بـ4000 أسعارصدم بها المواطن رغم حملات المقاطعة.

وصرح احد المواطنين أن السردين اليوم سحب من المائدة بسبب غلائه حيث أن وجبة واحدة منه لعائلة كبيرة تكلف قرابة 3000 دج

بيبما إتفق الكثير من المواطنين على أنهم لم يقدروا على هذا الغلاء في الاسعار وبشعار ملحقناش.