صفقة عسكرية ضخمة للقوات البحرية الجزائرية

استلمت البحرية الجزائرية، غواصة عسكرية روسية متطورة الصنع من طراز “كيلو 636” لتضاف إلى أسطولها القوي و المتكون من أربع غواصات ذات محركات الديزل ومن الطراز العالي

وذكر الموقع المتخصص في الأخبار العسكرية “مينا ديفانس”، أن الأمر يتعلق بغواصة روسية متطورة من طراز “كيلو 636” ستستلمها الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الإنتهاء من صيانتها قبل أسابيع في ميناء سانت بطرسبورغ الروسية.

وأفاد المصدر أن سفينتان بحريتان جزائريتان غادرتا، في 4 أفريل الجاري، ميناء وهران في اتجاه ميناء سانت بطرسبورغ لتأمين عملية استلام الغواصة الجديدة ومرافقتها إلى الجزائر، مشيرا إلى أنه تم مشاهدة سفينة الجر “المساند 703” والغواصة “كيلو 022” المسماة “أكرم باشا” يوم 05 أفريل قرب السواحل البرتغالية، قبل أن تصلا إلى ميناء سانت بطرسبورغ يوم 12 من نفس الشهر.

وأضاف الموقع المهتم بصفقات الأسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن استلام الجزائر للغواصة الجديدة سيكون متبوعا باستلام غواصة سادسة من نفس الطراز بعد انتهاء عملية بنائها، ما سيجعلها واحدة من الدول في المنطقة التي تمتلك أقوى أسلحة غواصات.

وذكر المصدر أن قرار الجزائر تجهيز جيشها بسلاح الغواصات، اتخذ خلال الزيارة التي أجراها الفريق أحمد قايد صالح، إلى موسكو في 2013، مشيرا إلى أن غواصات أخرى ستكون محل صفقات بحلول سنتي 2020 و2022.

والغواصة “كيلو 636” تعمل على وقود الديزل، بنيت في أحواض ميناء سان بطرسبرغ والتي تحمل اسم فارشا فينانكا، ولها قدرة إزاحة مائية تُقدَّر بأكثر من 3950 طناً، وسرعتها البحرية القصوى حوالي 20 عقدة بحرية، كما أنها مجهّزة بطوربيدات دقيقة التصويب وذات مدى يبلغ أكثر من 300 كلم، ما يسمح لها بتدمير القطع البحرية للخصم بسهولة، ومن دون الاحتكاك المباشر معه ضمن مدى أقرب، كما كان يحدث في الحروب الكلاسيكية التقليدية.

وكان موقع نيفي ريكوجنيشن الفرنسي، قد كشف في وقت سابق، أن الجزائر ستتسلم غواصتين من روسيا بحلول عام 2018، مشيرا إلى أن تلك الغواصات طراز متطور من غواصة الديزل “كيلو”، وأنها ستجعل أسطول الغواصات الجزائري من أقوى أسلحة الغواصات في المنطقة.

ونقل الموقع عن معهد ستوكهولم للسلام قوله: “إن الجزائر تعاقدت مع روسيا على الغواصتين في 2014 وأن التعاقد شمل 2 كورفيت صواريخ طراز (تايجر) استلمتهم البحرية الجزائرية في 2017”

ولفت الموقع إلى أن قوة الغواصات الجزائرية تتكون من 4 غواصات ديزل في الوقت الحالي جميعها غواصات روسية من طراز “كيلو”، مشيرة إلى أن استلامها غواصتين جديدتين سيجعلها واحدة من أقوى أسلحة الغواصات في أفريقيا والشرق الأوسط بعد وصول عدد غواصات إلى 6 غواصات.