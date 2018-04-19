ارتفاع في درجات الحرارة و موجة حر استثنائية بداية من الغد

ستعرف المناطق الوسطى خاصة الغربية والوسطى إرتفاعا في درجات الحرارة التي ستصل غدا إلى 26 وتتعدى 32 درجة يوم الأحد.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الإرتفاع سيكون تدريجي.

مشيرة إلى أن الأجواء سيكون من مغشاة إلى غائمة وشبه راعدة خاصة على الولايات الداخلية الهضاب العليا والأوراس.

بينما بالجنوب فالأجواء مغشاة على الجنوب الغربي تندوف وبشار مع احتمال نشاط راعد في الظهيرة مرفوق بأمطار وتطاير الرمال.

درجات الحرارة ستشهد إرتفاعا في الولايات غدا لتتراوح من 19 الى 26 درجة ومن 27 الى 41 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة فستبقى الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

التي ستتعدى 32 درجة بداية من يوم الأحد المقبل.