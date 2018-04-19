أويحيى يعيّن البرلمانية أميرة سليم في منصب جديد

بحسب ما كشفت عنه عبر صفحتها الرسمية على موقعها التواصل الإجتماعي الفايسبوك ، فقد عيّن الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، البرلمانية عن حزب الأرندي، أميرة سليم كعضو دائم لدى البرلمان الإفريقي.

وقالت سليم في منشور لها: "أتقدم بأسمى آيات الشكر و العرفان للسيد : أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ، على الثقة التي وضعها في شخصي ، من خلال تعييني كعضو دائم لدى البرلمان الإفريقي ، و أنا أحظى بشرف التكليف بهذه المهمة الجديدة ، فإنني دون أدنى شك سأبذل قصارى جهدي ، من أجل تمثيل الجزائر بأحسن صورة في هذه الهيئة الإفريقية".