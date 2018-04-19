إنطلاق أول تجربة لتصدير المنتوجات الفلاحية نحو الخارج

انطلقت صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، من مطار "قمار" بولاية الوادي أول عملية لتصدير مختلف من المنتوجات الفلاحية المحلية نحو الخارج عن طريق الجو، تحت اشراف والي ولاية الوادي

وتعتبر التجربة أول من نوعها في مطار الوادي، حيث تسعى الجهات المحلية لتصدير عدد من المواد الغذائية نحو الأسواق الاوروبية.

وبهذا الشأن قال الوالي، عبد القادر بن سعيد: "أن عملية التصدير الأولى تعد خطوة أولى كبيرة" مشيرا إلى انه سيتم في القريب العاجل افتتاح معبر طالب الحدودي والتجاري لتسهيل عمليات التصدير برا نحو دول افريقية.