مهاجرون أفارقة : تلقينا معاملة جيدة من عناصر الجيش الجزائري

قال مهاجرون غير شرعيين أفارقة رحلتهم الجزائر مؤخرا، أنهم تلقوا معاملة حسنة من عناصر الجيش الجزائري خلال توقيفهم على الحدود مع النيجر.

وجاء ذلك في تصريحات لمهاجرين من غينيا قناة “دوتشيفيليه” الألمانية، بمناسبة زيارة وزير الداخلية نور الدين بدوي والذي يعد ملف الهجرة ضمن الملفات التي يبحثها بكوناكري.

ونقل مراسل القناة بكوناكري شهادة لأحد المهاجرين المرحلين حول رحلته نحو التراب الجزائري يقول فيها “من أجل الذهاب إلى الجزائر.. الأمر ليس بالهين، يأخذوننا في شاحنات صغيرة تحمل قرابة 30 شخصا لكن لا نصل الحدود بل نتوقف بمنطقة في النيجر”.

ويتابع “هناك نجد مرشدا إلى جانب مافيا تتاجر بالمهاجرين حيث نقوم أيضا بإخفاء هويتنا ونحن قلنا أننا من مالي، وعند الوصول إلى الحدود الجزائرية أوقفنا الجيش لكن من حسن حظنا لم نتعرض للضرب ولم يأخذوا شيئا منا... إنها الحقيقة رغم احتجازنا ليومين وتحويلنا إلى القضاء”.

وأعلن الوزير الأول أحمد أويحي، السبت الماضي، أن الجزائر ستواصل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لان الأمر يتعلق بالأمن القومي فيما أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي سابقا، أن هذا النزوح رغم كونه لأسباب إنسانية لكن هناك شبكات تتاجر بالمهاجرين.

وجاءت تصريحات المسؤولين ردا على انتقادات منظمات حقوقية حول وجود سوء معاملة للمهاجرين الأفارقة المرحلين.