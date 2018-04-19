سوناطراك تستغل ألكوم سات 1 في استكشاف النفط و تأمين الحقول

ستستفيد المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك من خدمات القمر الصناعي الجزائري “ألكوم سات 1” الذي أطلق مؤخرا من الصين، في مجال البحث والاستكشاف في مجال النفط والغاز وإعداد خرائط المجال المنجمي الجزائري وتأمين منشآت وبيانات واتصالات المؤسسة ، وجعلها جزائرية خالصة لا تمر عبر وسائط وحلقات دولية.

وفي السياق، وقعت سوناطراك، مساء الثلاثاء، على اتفاقية اطار مع الوكالة الفضائية الجزائرية “ASAL”، يقضي بإقامة تعاون بين الطرفين، حيث ستستفيد الشركة من القمر الصناعي “ألكوم سات 1” في مجال البحث والاستكشاف للنفط والغاز، وإعداد الخرائط الطيفية من الفضاء، وخرائط المجال المنجمي للجزائر.

ووفق الشروحات التي قدمت من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، والمدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية عزالدين أوصديق، فإنه سيتم ايضا تأمين مراقبة من الفضاء للمواقع والحقول النفطية والغازية والمواقع الصناعية للشركة، ما سيساعد على تأمينها أكثر.

وسيتم استخدام القمر الصناعي ايضا لتأمين بيانات الشركة وجعل عملية تخزينها وحفظها عملية جزائرية داخلية، وأيضا تأمين الاتصالات وخاصة في الحقول والمواقع المعزولة في عمق الصحراء، حيث ستكون مضمونة عبر وسائط جزائرية دون مرورها عبر حلقة دولية.

وأوضح ولد قدور عقب مراسيم التوقيع أن هذا الاتفاق يدخل في إطار دعم التعاون وإشراك المؤسسات الجزائرية، حيث سيعمل على خلق مناصب عمل، اضافة إلى تكوين موظفي وإطارات الشركة وتقليص التكاليف.

وحسب ولد قدور فإن وصول الشركة إلى 40 بالمائة من عمليات الإنجاز لديها من طرف شركات وطنية خلال الفترة ما بين 5 إلى 10 سنوات المقبلة، سيكون أمرا رائعا وايجابيا للشركة، مشيرا إلى ان الجزائر ما زالت تعاني من نقص في الشركات المنتجة للمعدات والتجهيزات لقطاع المحروقات.