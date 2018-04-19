وزارة التّجارة تحذّر من حنّاء قاتلة

حذرت وزارة التجارة، من إستعمال حنة قاتلة، يتم تداولها حاليا في عديد الأسواق المحلية وعبر مختلف المحلات التجارية في البلاد

وجاء تحدير الوزارة حسب مصادر " البلاد "، بناء على تعليمة وزارية رقم 422 مؤرخة في 15 أفريل 2018 موجة لكل المديريات الولائية عبر الوطن، وذكر ذات المصدر، بأن المديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وقفت على تسويق حنة قاتلة تسمى " الحنة السوداء حينني نوير "، قادمة من ليبيا، وأضافت الوزارة بأن هذه الحنة تسببت في وفاة 59 شخصا بذات الدولة وذلك على خلفية إحتواءها على " مواد كيمائية سامة تسبب إلتهابات جليدة وتسممات تؤدي إلى الوفاة حسب نتائج التحليل التي قامت بها وزارة الصحة الليبية "، وأكدت وزارة التجارة على المديريات الولائية بإتخاذ جميع الإجراأت والقيام بعمليات تحسيس تفاديا لإستعمالها .

المديريات الولائية للتجارة، تلقت هذا التحذير بشكل مستعجل، الأمر الذي جعلها تقود عمليات تحسيس من خلال الإتصال بمديريات التربية وتحذير التلاميذ والأولياء وأيضا التبليغ عن هذه الحنة في الأسواق في حالة وجودها، ويؤكد تحذير وزارة التجارة الموجهة للمديريات الولائية دخول هذه الحنة إلى أرض الوطن بدليل التحرك العاجل والمطالبة بإتخاذ الإجراءات المناسبة.

والمثير في القضية، أن هذه الحنة متداولة منذ سنوات عدة في دولة ليبيا وتحت نفس الإسم، وتم التحذير من إستعمالها سنة 2015، ليبقى السؤال قائما كيف دخلت هذه الحنة القاتلة إلى الأسواق الجزائرية ؟؟