أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية منذ عدة سنوات

قفزت أسعار النفط صبيحة يوم الخميس لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 في الوقت نفسه الذي انخفضت فيه مخزونات الخام الأمريكية لتتحرك مقتربة من متوسط خمس سنوات، وبعد أن قالت مصادر لرويترز إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى إلى دفع أسعار الخام للارتفاع.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.44 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014، وهو اليوم الذي قررت فيه أوبك ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية مما دفع الأسعار للانخفاض إلى ما يزيد قليلا عن 27 دولارا بعد ذلك بعام.

وبحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 74.35 دولار للبرميل بارتفاع 87 سنتا مقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا إلى 69.18 دولار للبرميل. وبلغ الخام الأمريكي 69.27 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر 2014.

وقالت آر.بي.سي في مذكرة "تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم في الوقت الذي تنخفض فيه مخزونات الخام الأمريكية وتقول السعودية إنه سيسرها أن ترى الخام يزيد إلى 80 أو حتى 100 دولار مما يساعد في دعم الأسعار".

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار من بينهم روسيا تقييد الإنتاج في 2017 لكبح فائض المعروض الذي يضغط على الأسعار منذ 2014.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وشركاؤها في جدة بالسعودية يوم الجمعة. وستجتمع أوبك بعد ذلك في 22 يونيو لمراجعة سياستها بشأن إنتاج النفط.