ارتفاع جنوني لسعر رياض محرز في الساعات الأخيرة

شهدت القيمة السوقية للاعب الدولي الجزائري رياض محرز في موقع “ترانسفير ماركات”، المختص في تقدير أسعار اللاعبين، ارتفاعا صاروخيا في الأسابيع الأخيرة حيث وصلت لمبلغ 50 مليون يورو، بزيادة تقدر ب20 مليون يورو مقارنة بما كانت عليه في بداية السنة الحالية.

ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة طبيعية للمستويات الرائعة التي قدمها محرز، منذ عودته من جديد للملاعب بعد فترة انقطاع دامت عدة أسابيع بسبب اعتراضه على سقوط صفقة انتقاله لمانشستر سيتي الإنكليزي.

وشارك نجم ليستر سيتي الإنكليزي في 36 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي سجل خلالها 11 هدفا وصنع 11 هدفا اخرا.

وطوال مغامرته مع “الثعالب”، شارك محرز في 174 مباراة سجل خلالها 46 هدفا وصنع 36 هدفا اخرا.