الجزائر تهدف إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويا و تصديرها للخارج

تسعى الجزائر لتكون بعد سنتين إلى ثلاثة سنوات أحد أبرز مراكز صناعة وتصدير السيارات وقطع الغيار على المستوى الإقليمي وذلك ببلوغ قدرة إنتاج تصل إلى نصف مليون مركبة سنويا.

وبهذا الشأن قال عبد الكريم مصطفى، المدير العام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة، في تصريح للتلفزيون الجزائري أن وتيرة انتاج السيارات ارتفعت منذ ميلاد أول سيارة جزائرية قبل 3 سنوات من الآن، موضحا أنه تم تركيب أكثر من 100 الف سيارة خلال سنة 2017، و أن الخطة هي بلوغ 500 ألف سيارة سنويا.

وتعد الجزائر أحد أهم وجهات الاستثمار بالنسبة لكبرى شركات السيارات في العالم ، مما تقدمه من تحفيزات للمستثمرين بالاضافة إلى الاستقرار الذي يشهده البلد، يقول المتحدث في تصريح للتلفزيون الجزائري، مبرزا أن أنه إذا كانت المرحلة الأولى هي التركيب فإن الهدف النهائي هو التصنيع ومن ثم التصدير.

وأضاف عبد الكريم مصطفى: أن " دفتر الشروط الجديد يستهدف رفع معدلات الإدماج من خلال تصنيع قطع الغيار محليا والتي سيتم تصديرها إلى الخارج نحو مصانع الشركات في أوروبا ونحو دول افريقية".