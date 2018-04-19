المغرب يخطف موهبة صاعدة من الجزائر و الفاف في خبر كان

أكدت مصادر مطلعة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدرب الوطني هيرفي رونار نجح في إقناع موهبة كروية جديدة بحمل قميص المنتخب المغربي في الوقت الذي أبدت فيه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الرغبة في ضمه إلى كتيبة المدرب رابح ماجر، وهذا بحسب ما تم نشره عبر الصحافة المغربية.

وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بحارس الفريق الرديف لنادي مونبولييه الفرنسي، أمين إشعلالن، ذي 19 سنة، والذي يقدم مستويات كبيرة مع فريقه ويلعب بشكل مستمر.

هذا وقد حاول مسؤولو "الفاف" إقناعه بالانضمام إلى محاربي الصحراء، لكونه من أب جزائري، إلا أن هذا الأخير اختار في الأخير تمثيل منتخب بلاد والدته المغربية.

للإشارة فإن تقنيي المنتخب الوطني معجبون كثيرا بمؤهلات الحارس الشاب، حيث من المتوقع أن تتم المناداة عليه بعد انتهاء نهائيات كأس العالم.