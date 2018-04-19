الجزائر في صدارة الدول الآمنة في إفريقيا

صنفت منظمة “غالوب” الدولية الجزائر من الدول الآمنة في وإفريقيا وفي العالم.

وحسب تصنيف منظمة “غالوب” العالمية، فقد احتلت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا والسابعة عالميا من حيث الأمان.

وبهذه المرتبة، فقد صنف مؤشر “غالوب” للقانون الجزائر ضمن البلدان العشرة الأولى التي يشعر فيها السكان بالأمان.

وقد حصلت الجزائر على 90 نقطة من أصل 100 نقطة، أما المغرب جاءت في المركز الرابع إفريقيا و43 عالميا.

ثم تلتها مصر في المركز 47 عالميا، أما تونس جاءت في المرتبة 79 على المستوى العالمي.

فيما حافظت سنغفورة على رأس القائمة عاليما من حيث الأمان.