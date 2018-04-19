الجـــزائــــر تســتـــورد أطنان من لحــــوم الأبقار مـــن فرنسا

سيتم توفير كميات كبيرة منها في السوق قبل شهر رمضان

مسجد باريس سيراقب عملية الذبح إلى غاية تصديرها إلى الجزائر

كشف، أمس، عضو لجنة التجارة الخارجية الفرنسية، إيمانوال بيرنار، أن كمية لحوم الأبقار التي ستستورد إلى البلاد تقدر بـ3 آلاف طن.

وقال إيمانوال بيرنار، خلال ندوة صحافية عقدت أمس، إن لحم البقر الفرنسي الذي سيصدّر إلى الجزائر مراقب من قبل مصالح مسجد باريس، مشيرا إلى أن الجالية المسلمة متواجدة بكثرة في فرنسا، وأضاف أن اللحوم الفرنسية خاضعة لرقابة المسجد في كل مراحل الذبح والسلخ، وفقا لما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية، إلى غاية وقت شحن اللحوم نحو الجزائر.

وفي السياق ذاته، قال ذات المتحدث إن هناك اتفاقا تم إبرامه بين البلدين، حيث أصرت الجزائر على أن الأبقار المذبوحة يجب أن تكون تحت رقابة مسجد باريس، موضحا أن العاملين مسلمون وكل التجهيزات اللازمة متوفرة، وأضاف أن التزود على المدى القصير والمتمثل في شهر رمضان سيصادف وجود كميات من الأبقار التي ستكون جاهزة للذبح.

وتقدر الكميات التي سيعمل الاتحاد الأوروبي على توفيرها للجزائر بـ15 ألف طن، حيث يصدر حاليا حوالي 11 ألف طن، من بينها 3 آلاف طن مصدرة من فرنسا. وأكد المتدخلون أن اللحوم الفرنسية لن تغرق الأسواق الجزائرية بآلاف الأطنان، ولكن الهدف هو تقديم لحوم طازجة خاضعة للمعايير، مشيرين إلى أن اللحوم المقدمة ستكون في متناول الجزائريين ممن تتوفر لديهم الموارد المالية كما هو الحال في فرنسا، والذين يودون اقتناء منتجات ذات جودة.

وعلى الصّعيد ذاته، أشار المتدخلون إلى أن الأسعار ستكون تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أن قاعدة عمل المتبعة تخضع لشروط صحية دقيقة جدا.

يذكر أن أوروبا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث إنتاج لحوم الأبقار بـ7,8 مليون طن، حسب إحصائيات سنة 2016، وتنتج فرنسا لوحدها 20 من المئة من إجمالي الإنتاج الأوروبي، لتكون بذلك على رأس المنتجين في القارة العجوز.