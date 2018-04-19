بن غبريت تعلن عن موعد إجراء مسابقة توظيف الأساتذة

سيتم تحديد عدد المناصب الشاغرة في الأسبوع الأول من شهر ماي

توظيف 5 آلاف طالب بالمدرسة العليا للأساتذة خلال موسم 2018 /2019

كشفت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية، أنه تقرر إجراء مسابقة توظيف الأساتذة بالأطوار الثلاثة «ابتدائي، متوسط، ثانوي»، بعد شهر رمضان المعظم ، فيما ستعلن وزيرة التربية، نورية بن غبريت، عن عدد المناصب الشاغرة بقطاعها، في الأسبوع الأول من شهر ماي الداخل، من دون أن استثناء طلبة المدارس العليا للأساتذة من حقهم في التوظيف بالقطاع.

وأسرت مصادر مسؤولة من وزارة التربية لـ”النهار”، أمس، أن مدير الموارد البشرية بمعية مديري التربية بالوزارة دخلوا في اجتماعات مراطونية، بداية من أمس، بهدف تحديد العدد الرسمي للمناصب الشاغرة خلال الدخول المدرسي 2018 /2019، حسب احتياجات كل مؤسسة، وبعد الانتهاء من عملية إحصاء قائمة الأساتذة الناجحين في مسابقة الأساتذة بعنوان 2017، على أن يتم تقديم الحصيلة النهائية لعدد المناصب الشاغرة بالمؤسسات التربوية إلى مكتب الوزيرة، بعد 25 يوما من هذا الاجتماع.

وأكد المصدر ذاته أن الوزيرة بن غبريت ستعلن عن مسابقة التوظيف للأساتذة في الأطوار الثلاثة والإبتدائي، المتوسط، والثانوي»، في الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، كما ستعرض بن غبريت عدد المناصب الشاغرة على الوظيفة العمومية لتوافق عليها، على أن يتم الإعلان عن قرار مسابقة التوظيف للأساتذة بعد شهر رمضان الكريم. وذكر المصدر نفسه أن الوزارة ستعمل بكل جدية على إعداد هذه المسابقة، من أجل تحديد آليات إيداع الملفات والتسجيل في المسابقة، وبرمجة مواعد اجتياز المسابقة الأساتذة، سواء الكتابية أو الشفوية، وإجراء تكوين بيداغوجي قبل الدخول المدرسي 2018 /2019.

وبخصوص ضيق الوقت بالنسبة لتكوين الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2018، أكد المصدر المسؤول بالوزارة أن بن غبريت وضعت كل الإجراءات الخاصة بهذا التكوين، الذي سيكون مرفوقا بمتابعة مفتشي التربية. وتابع المصدر ذاته أن طلبة المدارس العليا للأساتذة سيكون لهم نصيب من عدد المناصب المحددة في مسابقة التوظيف للأساتذة، والتي سيتم الإعلان عنها، قريبا، وقال: «إن المدارس العليا للأساتذة تخرّج حوالي 5 ألاف أستاذ كل سنة، والوزارة متعهدة بتوظيفهم وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية».

للإشارة، تعد مسابقة توظيف الأساتذة الثالثة من نوعها، بعد مسابقة التوظيف بعنوان 2016 وتوظيف 28 ألف أستاذ، ومسابقة التوظيف بعنوان 2017، والتي حدد لها أكثر من 10 آلاف منصب لفائدة الأساتذة، ليبقى السؤال مطروحا حول عدد المناصب التي ستفتحها وزارة التربية لهذه السنة بعد رمضان، لتفادي الوقوع في حالات «الشغور» خلال موسم الدراسي 2018 /2019.