بالفيديو : لاعب إنتر ميلان... اللعب مع المنتخب الجزائري حلم الطفولة

أخيرا سيتمكن لاعب نادي إنتر ميلان “محمد بلخير” من المشاركة مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في مباراة العودة ضد المنتخب التونسي.

وقال بلخير في تصريح للتلفزيون الجزائري: “وصلت في ظروف جيدة والجميع رحب بي وأنا سعيد بذلك”.

وأضاف:”بعد وصول الإستدعاء لإنتر ميلان لم تكن هناك أي مشكلة، فقد طلبت منهم الذهاب والمشاركة مع بلادي مهما كلّف الثمن”.

يذكر أنّ نادي الإنتر كان قد رفض تسريح المهاجم الجزائري في مباراة الذهاب والتي انتهت لصالح الخضر بنتيجة 3-1.