الدوري الإنكليزي الممتاز... هل سيغادر محرز صفوف ليستر سيتي ؟

كشف “كلود بويال” مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي ، أنّ الفريق بدأ يفكر في الموسم المقبل وسيكوّن فريق قوي محوره المدافع الإنجليزي “ماغواير”.

وقال “بويال” في تصريحات صحفية: “ماغواير لن يغادر ولن نسمح بذلك، هو ركيزة أساسية والموسم المقبل سيكون محور الفريق”.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد رحيل الجزائري “رياض محرز” في الميركاتو الصيفي المقبل.

فالنجم الجزائري يعتبر محرك ودينامو ليستر سيتي والإعتماد على نجوم أخرى الموسم المقبل يعني رحيله.