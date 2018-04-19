لعنة الكأس تُصيب لاعبي المنتخب الوطني

لم يتمكن نجوم المنتخب الوطني من الصعود لنهائي الكأس مع مختلف نواديهم، سواءً في البرتغال، تركيا، ألمانيا وروسيا.

ففشل براهيمي في الصعود للنهائي بعد خسارته بضربات الترجيح ضد سبورتينغ لشبونة وفرّط بالتالي بورتو في حلم الثنائية.

في حين لم يتمكن سفيان هني من قيادة فريقه “سبارتاك موسكو” للفوز في مباراة الكأس وانهزم هو الآخر بركلات الترجيح.

وفي ألمانيا، انهزم نبيل بن طالب رفقة فريقه شالك في مباراة النصف نهائي لكأس ألمانيا فوق أرضية ميدانهم ضد أينتراخت فرانكوفرت.

أما في تركيا، فإن سفيان فيغولي قد أقصي رفقة فريقه من نصف نهائي كأس تركيا وهو الذي لم يشارك في المباراة.

أين فضّل فاتح تيريم إراحته لمباراة البطولة، فبالنسبة لغلطة سراي فإن التتويج بلقب البطولة هذا الموسم أهم شيء.