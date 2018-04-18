ولد قدور : استقرار و أمن الجزائر يعد عاملا أساسيا في تطوير الشراكة في مجال المحروقات

أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور صبيحة يوم الأربعاء بولاية وهران أن استقرار وأمن الجزائر يعد عاملا أساسيا في تطوير الشراكة في مجال المحروقات.

وأبرز ولد قدور على هامش الأيام الطبعة 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بأنه “من أهم العوامل التي جعلت شركاء المجمع الوطني يعودون هو الأمن والاستقرار الذي تعرفه البلاد”،

لافتا الى “أن الخوف الذي كان أثر حادث تيقنتورين تم تجاوزه”.

وقال نفس المسؤول أنه يجب الاعتراف أنه بفضل توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ووزارة الدفاع الوطني”الجزائر بلد آمن”،

معتبرا “أن الأمن عامل أساسي لتطوير الشراكة في مجال المحروقات” .

وأوضح في هذا الصدد “أن عدة وفود أمريكية وأجنبية عبرت عن ارتياحها بعد زيارة حقول البترول في الجنوب”.

وفي رده عن سؤال حول امكانية الاستثمار والشراكة بين سوناطراك وشركة “اكسون موبيل” الأمريكية، أكد نفس المصدر قائلا “أن عدة اجتماعات جمعت بين الشركتين وأن المشاورات لا تزال جارية”.

وتتواصل فعاليات الطبعة الـ11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك اليوم في يومها الثالث وما قبل الأخير في مركز الاتفاقيات بوهران.