خبير .. الجزائر لا يمكن أن تستغني عن إستغلال الغاز و البترول الصخري

إعتبر نائب جمعية صناعة الغاز الخبير عبد المجيد عطار صبيحة يوم الأربعاء، بولاية وهران أن اللجوء الى استغلال الغاز والبترول الصخريين “خيار استراتيجي”.

وأوضح عطار في تصريح للصحافة على هامش الطبعة الـ11 للايام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تستمر فعالياتها في مركز الاتفاقيات لوهران،

“أن اللجوء إلى استغلال الغاز والبترول الصخريين خيار جد استراتيجي”، لافتا الى “أن الجزائر لا يمكن أن تستغني عن استغلال هذا النوع من الموارد مستقبلا”.

وأبرز هذا الخبير”أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على تجديد وانتاج المحروقات في المستقبل هو اللجوء الى استغلال المحروقات غير التقليدية على غرار الغاز والبترول الصخريين”

معتبرا “أن الجزائر لديها موارد مؤكدة حيث يصل مخزون الغاز الصخري إلى 22.000 مليار متر مكعب فيما يتعدى مخزون البترول الـ6 ملايير برميل”.

وأشار المتحدث إلى “أن عدة دول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية اختارت استغلال الموارد الصخرية”

معتبرا أنه ينبغي على الجزائر تعزيز تحكمها في التقنيات والتكنولوجيات الخاصة بهذا المجال الذي يتطلب امكانيات ضخمة.

ومن جهة اخرى اعتبر نفس المصدر “ترشيد استهلاك الطاقة أهم وأكثر مردودية من الطاقات المتجددة”،

مشددا على أهمية الاقتصاد في استهلاك الطاقة “ما يؤثر بصفة مباشرة على الحفاظ على موارد المحروقات”.