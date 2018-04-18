في غياب فيغولي غلطة سراي يفشل في بلوغ نهائي منافسة نهائي كأس تركيا

غاب اللاعب الجزائري سفيان فيغولي عن صفوف ناديه “غلطة سراي” أمسية اليوم في لقاء العودة من نصف نهائي كأس تركيا.

والذي جمع فريقه بنادي “بلدية أكهيسار سبور” وإنتهى بتفوق الأخير بهدفين دون رد على ملعب “تورك تيليكوم” بالعاصمة التركية إسطنبول.

ووضع مُدرب غلطة سراي “فاتح تيريم” “سوسو” خارج حساباته في هذا اللقاء من أجل إراحته تحسبا للقاءات الدوري التركي الممتاز.

وفشل الفريق الأحمر والأصفر في بلوغ نهائي منافسة كأس تركيا رغم فوزه في لقاء ذهاب نصف النهائي بهدفين لهدف وحيد.