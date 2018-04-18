بالفيديو : كونتي يغادر المؤتمر الصحفي محمرا الوجه بعد اتصال زوجته لتذكره بجلب الحليب

واجه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشلسي ، حادثة طريفة في مؤتمره الصحفي اليوم، قبل مباراة بيرنلي غدًا الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن المدرب الإيطالي تلقى مكالمة هاتفية من زوجته خلال المؤتمر الصحفي، ما أثار ضحك كونتي وجميع الحاضرين.

وأوضحت الصحيفة أن زوجته كانت تتصل به لتذكيره بجلب الحليب وهو عائد إلى البيت.

وعلق كونتي على الحادثة وقال :"لقد كانت زوجتي، دائمًا تتصل في أسوأ الأوقات، أنا آسف، يمكنكم أن تفرضوا علي غرامة، أنا آسف، لأني سأنزعج لو حدث هذا لأحد منكم".