تعميم السوار الإلكتروني بدءا من ماي

كشف مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن استعمال السوار الإلكتروني سيعمم قريبا في كل المؤسسات العقابية عبر كامل التراب الوطني، في الوقت الذي يستفيد من الإجراء حاليا 20 متابعا قضائيا.

وقال فليون، أمس الثلاثاء، أن مصالح وزارة العدل تعمل على التحضير لترتيبات تقنية قبل تعميم إستخدام السوار الإلكتروني في ماي القادم، بالمؤسسات العقابية عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي كبديل للإجراء السالب للحرية، وسيكون في مرحلة أولى بديلا للحبس المؤقت.

للإشاة فإن هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت، يقول فليون، موضحا أن الجزائر من دول العالم القليلة التي تعمل بها النظام، لأنه يتطلب إمكانيات علمية متطورة وتقنيات عالية.

وتعتبر الجزائر أول بلد عربي و ثاني بلد إفريقي إعتمد نظام السوار الإلكتروني للرقابة الالكترونية وفق قانون الاجراءات الجزائرية الجديد.