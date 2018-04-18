مداخيل و إقتصاد مدينة ألمانية صغيرة يعادل إيرادات الجزائر

توصلت مقارنة بين اقتصادات الولايات الالمانية واقتصادات دول اجنبة الى نتائج مثيرة للاهتمام.

عقدت مجلة Süddeutsche Zeitung الألمانية مقارنة لطيفة بين اقتصاد كل ولاية ألمانية واقتصادات دول أخرى، فظهرت نتائج عجيبة.

من النتائج التي توصلت اليها المقارنة التي أجرتها المجلة الألمانية الشهيرة ، أن مداخيل واقتصاد ولاية راين لاند بفالتس الصغيرة يعادل إيرادات الجزائر!

وان ما تنتجه مدينة برلين” يعادل اقتصاد قطر.

ومنتجات هامبورغ واقتصادياتها كولاية ألمانية تساوي اقتصاد الكويت.

وارتقى اقتصاد ولاية بافاريا إلى التعادل مع اقتصاد الأرجنتين.

واقتصاد ولاية راين لاند بفالتس، وهي ولاية صغيرة في ألمانيا، يساوي عادل اقتصاد الجزائر.