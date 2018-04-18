نعيمة صالحي : الجزائرية الغير المحجبة لا تصلح أن تكون زوجة

في منشور وضعته على صفحتها الشخصية في موقع “الفايسبوك”، زعيمة العدل والبيان، قالت نعيمة صالحي، أن المرأة غير المتحجبة، لا تصلح زوجة.

وترى نعيمة صالحي انه “عندما تريد شراء شئ ما، ستفضل ما هو محفوظ في غلافه، كذلك هو الأمر عندما تريد أن تتزوج، فأختار المرأة المستورة، بحجابها”.

نعيمة صالحي، لا تعلم بأن الزواج ليس عملية بيع و شراء، بل هو مودة و رحمة.

زعيمة العدل و البيان ختمت منشورها بـ”الله يهدي بناتنا و أولادنا”.

و تناست أن تطلب لنفسها الهداية، حتى تتوقف عن منشوراتها الصبيانية، التى ساهمت في تأجيج الفتنة، كموقفها الغريب .

في قضية إعتماد “الأمازيغبة” كلغة وطنية.

و قضية تعدد الزوجات، التي حاولت بها نعيمة صنع الحدث، لتختمها بفيديوا مع زوجها، يستمعون لأغنية ملاعب شبابية.

قالت نعيمة، ان الفرقة غنتها لعيونها.

للإشارة نعيمة صالحي، نائب عن ولاية بومرداس رغم انها لم تقطنها يوما!