5000 كاميرا لمراقبة سكان العاصمة

أعلن هاشمي شريف، مسؤول قاعة العمليات لأمن الجزائر العاصمة المحافظ الرئيسي ، صبيحة يوم الأربعاء، أن ولاية الجزائر ستتدعم بـ 5000 كاميرا مراقبة خلال السنوات المقبلة.

وقال المتحدث على هامش زيارة تلاميذ الثانوية الرياضية لدرارية إلى مركز القيادة والمراقبة للأمن الوطني أن ولاية الجزائر بها حاليا 1000 كاميرا مراقبة منتشرة عبر مختلف الأحياء والمحاور مشيرا إلى أن توسيع تواجد هذه الكاميرات سيسمح بتغطية الأحياء الجديدة والطريق السريع لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم.