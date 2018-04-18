بالفيديو : أنصار نادي ليل يهينون بن زية و يصفونه بعبارات خادشة للحياء

تعرض النجم الجزائري، ياسين بن زية لمُعاملة مُهينة من طرف أنصار نادي “ليل” الفرنسي بعد المُباراة الماضية من الليغ 1 أمام “غانغون”.

وأراد مُهاجم “لي دوغ” تهدئة الأنصار بإهدائهم قميصه، ليجد ردة فعل عنيفة وتعرض لكل أنواع الشتم ووُصف بـ”اللقيط” عدة مرات.

وطلب مُحبوا فريق الشمال من خريج مدرسة “أولمبيك ليون”، أن يذهب بعيدا مُسمعين إياه كلمات قاسية جدا نتحفظ عن ذكرها.

ويعيش صاحب الـ23 عاما أياما صعبة مع “ليل” الذي يحتل المركز الـ18 من الترتيب ويسير بخطى ثابتة لتوديع حظيرة الكبار.