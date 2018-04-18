الجيش يدمر مخابئ للإرهابيين و يوقف عناصر دعم بجيجل و بومرداس

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الثلاثاء، مخبأ للإرهابيين يحوي على كمية من المواد الغذائية وألبسة وأغراض مختلفة بولاية جيجل.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية في بومرداس.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 8.2 قنطار من مادة التبغ و869 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية بالوادي.

وتم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ومعسكر وبسكرة، وفقا لذات البيان.