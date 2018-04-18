بن زيمة يصدم الفرنسيين بتصريح مثير ... الجزائر هي بلدي

خص النجم كريم بن زيمة، مجلة "فانيتي فاير" الإسبانية، بتصريحات ستُثير الجدل كثيرا دون شك، في فرنسا والجزائر، بعدما أكد إختياره اللعب للمنتخب الفرنسي لأسباب رياضية، مشيرا إلى أن الجزائر هي بلده الذي يحمله في قلبه

وكشف نجم ريال مدريد عن تعلقه بالجزائر، رغم تمثيله منتخب فرنسا، مؤكدا بأن ذلك راجع إلى أسباب رياضية بحتة، فقال: "ألعب مع منتخب فرنسا لأسباب رياضية، لكن بلدي هو الجزائر"، ووصف بن زيمة استبعاده عن صفوف المنتخب الفرنسي، بالقضية السياسية، فعلق قائلا: "عندما يتحدث عنك الوزير الأول لم يُصبح الأمر كرويا، أعتقد بأنه لا يجب الخلط بين السياسة والرياضة، في حالتي، إنها قضية سياسية".