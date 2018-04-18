هذه هي الخطوط التي ستسلم قبل نهاية العام الجاري

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر العاصمة مصطفى كورابة، صبيحة يوم الأربعاء أن عدد المسافرين ارتفع إلى 160 ألف مسافر يوميا بعد دخول خطي ميترو الجزائر (البريد المركزي ء ساحة الشهداء) و 'حين البدر ء عين النعجة) حيز الخدمة خلال الأسابيع الماضية.

ميترو الجزائر: نسعى لبلوغ 200 ألف مسافر يوميا ..قريبا!

وقال المتحدث عند نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم، أنه من المتوقع بلوغ 200 ألف مسافر يوميا بعد استلام 3 محطات جديدة هي في طور الانجاز حاليا، مشيرا إلى أن المحذات الثلاثة المتبقية تشهد وتيرة أعمال متسارعة.ويتعلق الأمر بـ : محطة علي بومنجل من امتداد البرد المركزي نحو ساحة الشهداء ومحطتي الورشات وجسر قسنطينة من امتداد حي البدر نحو عين النعجة لاستكمال الخط بكامله بـ 19 محطة.

وعن خط أنفاق الحراش - مطار الجزائر الدولي، قال كورابة أن أشغال الحفر ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، على أن يسلم الشطر الأول من المشروع في 2022.

كما ينتظر أن يسلم أول مقطع من خط عين النعجة - براقي الممتد على مسافة 6 كم في بداية العام القادم تزامنا وتسليم شطرين من تراموي قسنطينة.

عدة خطوط قيد الدراسة حاليا..

وبخصوص المشاريع المقرر استلامها في 2018، المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر، أن مترو ورقلة والمصعد الهوائي الرابط باب الوادي بالعاصمة إلى زغارة (على مسار 2 كم) ستسلم قبل الدخول الاجتماعي المقبل، بالإضافة إلى مصعد السيدة الافريقية الذي سيسلم نهاية العام الجاري، والمصعد الهوائي لمدينة تيزي وزو الرابط بين المحطة البرية كاف النعجة ووسط المدينة ستستكمل أشغال الشطرين المتبقيين منه العام القادم. وسيسلم مشروع تراموي سطيف خلال الأيام القادمة.

كما أوضح ذات المسؤول أن هناك دراسات لانجاز خطوط جديدة كامتداد ساحة الشهداء شوفالي وامتداد شوفالي إلى دالي براهيم و الشراقة واولاد فايت والعاشور ودرارية بالعاصمة على مسافة 17 كم وتوسعة خط وهران على طول 19كم.