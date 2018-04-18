المُحارب حليش يختار كأفضل مدافع في الدوري البرتغالي

أختير المدافع الجزائري، رفيق حليش كأفضل لاعب في الدوري البرتغالي لهذا الأسبوع، وهذا إضافة لتواجده في التشكيلة المثالية للجولة الماضية للدوري

وجاء هذا التكريم بالنسبة لـ”المُحارب” كنتيجة منطقية للمُستوى الكبير وهدف الفوز الهام الذي سجله مع ناديه “إيشتوريل” أمام نظيره “بورتمونينسي”.

وتحصل المُدافع المُخضرم على إشادة الإعلام البرتغالي، كونه سمح لفريقه بالمُحافظة على أمله في ضمان البقاء مع كبار “السوبر ليغا”.

ويُقدم خريج مدرسة “النصرية” عروضا قوية منذ عودته لأوروبا، مؤكدا بأنه لم ينتهي مثلما اعتقد البعض بعد تجربته في قطر.