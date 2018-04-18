ارتفاع قياسي لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط ، يوم أمس الثلاثاء ، بفعل القلق من عرقلة محتملة للإمدادات و صعود أسواق الأسهم وهو ما غطى على تأثير مبيعات لجني الأرباح في أعقاب صعود الأسعار الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي في أكثر من ثلاث سنوات.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا لتبلغ عند التسوية 71.58 دولار للبرميل بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي 30 سنتا إلى 66.52 دولار.

وبلغت مكاسب برنت منذ بداية الشهر 1.8 بالمئة بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلى 73.09 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2014.