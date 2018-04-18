احتياطيات الجزائر من النفط والغاز تعيدها لصدارة السوق الأوروبية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية السيد "إيني" كلاوديو ديسكالتسي، إن بلد الجزائر يملك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز والطاقة الشمسية تكفي لتغطية احتياجات دول البحر المتوسط.

وجاء ذلك في كلمة له، خلال النسخة الـ11 من مؤتمر "الأيام التقنية والعلمية"، الذي تنظمه شركة سوناطراك في ولاية وهران، من 16 إلى 19 أفريل الجاري.

وأوضح ديسكالتسي أن الجزائر تملك احتياطات مؤكدة من الغاز تقدر بنحو 4500 مليار متر مكعب، إضافة لنحو 21 ألف مليار متر مكعب من الموارد التقليدية وغير التقليدية (نفط وغاز صخريين).

وأشار إلى أن لدى الجزائر أيضا أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم بفضل موقعها الجغرافي، ما يجعلها قادرة على تغطية احتياجات الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط من الطاقة.

واعتبر أن الجزائر ودول شمال إفريقيا تمثل أحد أفضل البدائل لتنويع مصادر الطاقة للقارة الأوروبية.

ولفت ديسكالتسي إلى أن شركته ستقيم، بالشراكة مع سوناطراك، أول محطة للطاقة الشمسية بحقل جنوبي الجزائر في جوان المقبل، مشيرا إلى أنها ستنتج طاقة كهربائية تبلغ 10 ميغاواط.

يذكر أن الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تنتج نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، فيما بلغ إنتاجها من الغاز، خلال العام الماضي، 55 مليار متر مكعب.