الرئيس بوتفليقة غاضب من زعيم السلفيين علي فركوس

في إشارة مباشرة للفتوى التي أطلقها زعيم السلفيين الوهابيين في الجزائر الشيخ محمد علي فركوس والتي اعتبر فيها جماعة الإخوان المسلمين والصوفية خارج جماعة أهل السنة ، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التصدي “بتبصر” للأفكار الدينية الغريبة عن الجزائر

جاء ذلك في رسالة للرئيس بوتفليقة بمناسبة احتفال الجزائر بـ”يوم العلم”، الذي يصادف 16 أفريل من كل عام.

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة “يوم العلم” : “نرى اليوم أن الشعب الجزائري السني تصطدم بوحدته أفكار غريبة عناً، وتحاليل دينية مخيفة كانت بالأمس القريب مصدر الفتنة، وقد تكون كذلك غداً، إذا لم نتصد لها بتبصر”، محذرا أيضا من استهداف بلاده “بأمواج الحضارة الغربية المهيمنة اليوم في العالم”.

واعتبر بوتفليقة أن الحضارة الغربية “تجعلنا أمام تحد مزدوج، (هو) إنجاح اكتساب أجيالنا الصاعدة العلم ووسائل التقدم الاقتصادي والتقني مع تمسك مجتمعنا عامة بمراجعه الروحية والحضارية الأصيلة”.

وفي مارس الماضي نشر الداعية السلفي البارز محمد علي فركوس، “فتوى” ضمن كلمته التي ينشرها شهرياً اعتبر فيها تيارات مثل الصوفية والشيعة والإخوان والأشاعرة ودعاة الديمقراطية خارج نطاق “أهل السنة”.

وأثارت الفتوى جدلاً واسعاً في البلاد، ووصفها وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بأنها تروج لأفكار “منحرفة” وقال إن “الدولة ستتولى مواجهة هذه الأفكار المنحرفة وسيتم تطبيق القانون على أصحابها”.