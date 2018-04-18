حالة رعب شديدة يعيشها زطشي

يلتقي أعضاء المكتب الفيدرالي يوم غد بمركز سيدي موسى بالجزائر العاصمة ، في اجتماع دوري، وبجدول أعمال يتضمن عديد النقاط والقضايا التي برزت إلى السطح، قبل أسابيع معدودة من نهاية الموسم.

فبالإضافة إلى تحضير وديات الخضر القادمة، من الجانبين اللوجستيكي والتنظيمي، انطلاقا من المواجهة المرتقبة يوم 9 ماي بإسبانيا أمام المنتخب السعودي، سيعكف الحاضرون على استعراض تداعيات أحداث الشغب، التي عرفها ملعبي حملاوي وزبانة، في ظل الأبعاد التي أخذها هذا الملف، وتنديد مختلف الأطراف الفاعلة بما فيها “الفاف” ببعض السلوكات، التي طبعت المقابلتين بين الكناري ومولودية الجزائر والحمراوة أمام شباب بلوزداد.

كما ستأخذ التحضيرات المتعلقة بالجمعية العامة العادية للفاف المقررة يوم 23 أفريل حصة الأسد من الأشغال أمام حالة الانسداد وسط المنظومة الكروية، وتوتر العلاقات بين مختلف الجهات، فضلا عن مطالبة ثلثي أعضاء الجمعية العامة بتغيير طريقة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للرئيس خير الدين زطشي، من خلال اللجوء إلى الصندوق عوض رفع الأيدي، وهو الأمر الذي قد يحرج رئيس الفاف الحالي.

من جهة أخرى، ينتظر أن يستعرض أعضاء الجمعية العامة حصيلة بطولة الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، قبل أربع محطات من خط الوصول، مع محاولة اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لبعض الظواهر السلبية والحد من آفة العنف، التي تفشت بشكل مخيف، ومن ثمة جعل المستطيل الأخضر الفيصل بين مختلف المتنافسين.